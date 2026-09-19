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Эксперт Шалина объяснила, почему молодежь выбирает бумажные книги

Эксперт Шалина объяснила, почему молодежь выбирает бумажные книги

Бумажная книга не теряет привлекательности для молодых читателей, поскольку она помогает отвлечься от бесконечного потока роликов, сообщений и уведомлений и сосредоточиться на одном тексте.

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