Беглов: в 2025 году финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения будет увеличено на 1,3 миллиарда рублей

Уже заключены контракты на поставку 1318 единиц оборудования В 2024 году на программу модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге было выделено 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда поступило из федерального бюджета, а 2,2 миллиарда – из городского.