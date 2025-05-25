СХ

Сергей Храмов

Теперь понятно почему иностранцы из ближнего зарубежья игнорируют нани законы в России. После выступления "руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова". Баринов живет в парраллельном мире или им движет заинтересованной в том что происходит с иностранцами из ближнего зарубежья в России. РВСН.