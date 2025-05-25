Для трудовых мигрантов в пяти регионах РФ в ближайшем будущем откроют специальные центры, где будут читать краткий лекционный курс о правилах пребывания и жизни в нашей стране, давать консультации в трудных ситуациях.
Мигрантам прочитают лекции о правильном поведении в России
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Теперь понятно почему иностранцы из ближнего зарубежья игнорируют нани законы в России. После выступления "руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова". Баринов живет в парраллельном мире или им движет заинтересованной в том что происходит с иностранцами из ближнего зарубежья в России. РВСН.
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