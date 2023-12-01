Российские миллиардеры стали богаче на $38,6 млрд за 2023 год

Больше всех прибавил за год Вагит Алекперов (+$9,14 млрд).фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» (на фото: Вагит Алекперов)--> С начала 2023 года совокупное состояние самых богатых российских миллиардеров выросло на $38,575 млрд.
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