Российские миллиардеры стали богаче на $38,6 млрд за 2023 год

Больше всех прибавил за год Вагит Алекперов (+$9,14 млрд).фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» (на фото: Вагит Алекперов)--> С начала 2023 года совокупное состояние самых богатых российских миллиардеров выросло на $38,575 млрд.