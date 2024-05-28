«Даллас» выиграл 6 из 7 матчей в гостях в этом плей-офф НХЛ

«Старс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1). Ранее в текущем плей-офф техасцы добились положительного баланса в гостевых матчах в сериях с «Вегасом» (4-3, в гостях 2-1) и «Колорадо» (4-2, в гостях 3-0).