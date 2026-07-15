Палисадники рубят - аж щепки летят)) Новое руководство по благоустройству наводит в городе порядок. Респект.
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Палисадники рубят - аж щепки летят)) Новое руководство по благоустройству наводит в городе порядок. Респект.
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