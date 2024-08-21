Штурмовые подразделения бригады морской пехоты ТОФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Времьевского выступа на Южно-Донецком направлении СВО

Получив данные разведки, штурмовые подразделения морпехов в составе бронегрупп на МТЛ-Б и при поддержке танков выдвинулись к позициям противника, используя в авангарде одну из боевых машин, оборудованных противоминными тралами.
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