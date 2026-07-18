В России объяснили, почему ИИ не сможет заменить врача

Врач-пульмонолог Павел Бережанский в беседе с 360.ru рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) способен помогать в выборе терапии, но он не в состоянии стать полноценной заменой для специалиста, поскольку он не обладает эмпатией, интуицией и клиническим опытом.