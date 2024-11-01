В Астрахани патруль ДПС помог инвалиду добраться до дома

Во время несения службы патруль отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по городу Астрахани в составе старшего лейтенанта Искандера Амирова и лейтенанта Амира Шакаева заметил на проезжей части пожилого мужчину на инвалидной коляске с электроприводом.