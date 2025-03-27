Департамент судейства РФС запросил у РПЛ больше камер на матчах

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) направил в Российскую премьер‑лигу (РПЛ) письмо с просьбой увеличить количество камер на матчах лиги для повышения качества работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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