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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Департамент судейства РФС запросил у РПЛ больше камер на матчах

Департамент судейства РФС запросил у РПЛ больше камер на матчах

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) направил в Российскую премьер‑лигу (РПЛ) письмо с просьбой увеличить количество камер на матчах лиги для повышения качества работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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