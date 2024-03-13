CBS News: крысы едят марихуану в полицейском управлении Нового Орлеана в США

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Крысы едят марихуану в комнате хранения вещественных доказательств в штаб-квартире полицейского управления Нового Орлеана в США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на начальницу полиции города Энн Киркпатрик.
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