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Российские киносети из-за ухода Голливуда понесли миллиардные убытки

Российские киносети из-за ухода Голливуда понесли миллиардные убытки

Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на данные доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка.

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