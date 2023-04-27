Российские киносети из-за ухода Голливуда понесли миллиардные убытки

Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на данные доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка.