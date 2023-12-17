За Шамана взялись по полной. Теперь его дискредитируют из-за денег

С Шаманом никто сравниться не может, отлично поет, с душой, когда слушаешь его, мурашки ро телу. А пугачеву, ратару, разину, агутина и других, которые против СВО, против России, гнать сраной метлой из России. Песню года и смотреть никто не будет!!! с их участием.

ИИ

Иван Иваныч

Особо прикалывает то, что косари бабла фанерой Татьяна Иванова, Светлана Разина и некие нах не обосравшиеся ни на западе, ни на востоке Илья Прусикин и Софья Таюрская лопочат о некоей "коммерческой составляющей" у Шамана. Сами то они исключительно из патриотизма , из любви к искусству на всех перекрестках голосили, бессеребрянники. Опять же, Татьяна Иванова- по уровню понтов певица- небось Тина Тёрнер отдыхает. Чья бы корова мычала, а её бы лучше помолчала!