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Где в России производят СИМ карты

Где в России производят СИМ карты

﻿﻿С некоторых пор мобильная связь и смартфоны стали неотъемлемой частью жизни россиян. Редко когда ни у кого нет мобильного телефона, в том числе у детей и их бабушек и дедушек.

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