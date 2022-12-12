Где в России производят СИМ карты

С некоторых пор мобильная связь и смартфоны стали неотъемлемой частью жизни россиян. Редко когда ни у кого нет мобильного телефона, в том числе у детей и их бабушек и дедушек.
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