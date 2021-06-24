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«Киевские евреи ждали культурных немецких фашистов» – Гордон

«Киевские евреи ждали культурных немецких фашистов» – Гордон

«Людоедский» Советский Союз якобы так же виноват в начале Второй мировой войны, как и фашистская Германия.

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Альбертт
Ну Гандон он такой как и все хохлонацыки , что снего взять .
Владимир Колесников
Он не хохол, а еврей. Вот про евреев так тогда и говорите. Простые украинцы - это не евреи, а те же русские. И не они сейчас правят на Украине, а евреи, в том числе посаженная Западом власть, использующая для поддержки бандеровцев. Т.е. еврейско-америкосовская власть опирается на бандеровцев из З.Украины. Последние по своему происхождению являются кельтами, что роднит их с германцами.
Альбертт
Только не надо путать украинца и хохла .
Владимир Колесников
Что за такие из пальца (или еще откуда) высосанные критерии названий народов, "стандарты"? Вам их кто диктует? Госдеп? Сраиль? Польша? В России и на Украине хохол и украинец всегда были синонимами. Если вы этого не знаете, т.к. не в России или на Украине живете, то не надо вам, пишущим из-за бугра, учить нас как кого надо называть.
Александр
Гандон есть гандон.А этот еще и рваный.
Vladimir Lioubimcev
Не только евреи Киева ждали культуры от немецких фашистов. Немецкие евреи того же самого ждали и в Германии, родине Гетте и Шиллера. И уже потирали руки от предстоящего НАВАРА. Что они будут снабжать фашистскую Армию и иметь немалый барыш.... Но что-то пошло не так....
Владимир Негода
тяжело евреям в израиле , а на чужбине - как сыр в масле !
абрам вербин
Забавно слышать бред этого идиота. А евреи окраины отлично дождались своего уничтожения.
Марина Петрова
Так хочется посмотреть, что будет с этим идиотом, когда кончится в хохляндии этот сумасшедший дом.
Владимир Колесников
А он должен кончиться?
Александр Клюянов
При населении в 0,2% (ноль, два) число евреев в высших эшелонах власти - яркое свидетельство славянского простофильства. Кто начинал раскол славян? Еврей Кучма (Украина не Россия). Кто отдал приказ убивать дончан? Еврей, объявивший себя и.о. президента, Турчанинов (Коган). Далее по списку Порошенко (Вальцман), Зеленский. В предыдушем составе Верховной Рады из 450 депутатов - 306 (триста шесть!) евреи. (Эдуард Ходос). в 2004 году было... всего 203.(Экс-депутат В. Семенюк). Их не меньше и в нынешнем сборище "зелёных". Так кто отвечает за разрушение Украины два последних десятилетия?
volfgan12 Cupier
Маразм крепчал и дурачки все распалялись!
Борис Виленский
Его бы туда, в 41-й год...
Михаил Андреев
Точно бы первым выбежал гансов встречать а потом бы ещё помог евреев собрать в Бабий Яр. А когда его б повели стрелять ещё б и орал ,,А меня то за что?,, Гандон он такой он не еврей он жид.
Борис Осипов
Владимир Колесников
Не швыряли их в печку, т.к. они и у Гитлера служили, прислуживая ему. Это все вранье. Думается, что, к примеру, белорусов достаточно больше было уничтожено, чем евреев. Почему об этом все молчат? Кроме того, сионисты хуже фашистов, т.к. при помощи Англии и международных организаций отжали у палестинских арабов землю для Израиля.
Владимир Eвтушенко
Приравнивать деяния Гитлера к действиям СССР запрещено. Почему же модеравторы МИрттесен не банят подонков, равняющих Сталина с Гитлером? Почему дозволяют натёсыовым, бе5лым и прочим горским лить тонны помоев на СССР, тем самымс оправдывая Гитлера?
Николай Смирнов
Только лживые подонки, как Гордон, и невежественные олигофрены европейские, украинские, прибалтийские, американские нацисты не желают признавать, что у Сталина и СССР никогда не было и не могло быть ничего общего с Гитлером и гитлеровской Европой. Целью Сталина и коммунистов было равноправие всех народов мира независимо от расы и национальности. Целью Гитлера и нацистской Европы было уничтожение и порабощение всех народов, кроме немцев и тех кого они зачисляли в "арийскую расу господ". У СССР не было и не могло быть ни единой причины для развязывания войны, а Гитлер о необходимости захвата "жизненного пространства" на Востоке писал ещё в 20-е годы. Запад - это идеологические наследники Гитлера, им наплевать на истину, им нужно сотворить из русских врагов, чтобы оправдать свои провокации, санкции и прочие подлости в борьбе за источники сырья и рынки сбыта и недобросовестную конкуренцию.
Владимир Колесников
Очень точная оценка! +++

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