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Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили перспективы мира на Украине

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили перспективы мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и генсек НАТО Марк Рютте обсудили важность мирного урегулирования на Украине, подчеркнув необходимость сотрудничества между регионами.

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