Назван самый вредный алкогольный напиток для мужчин

Врач Рахимов отметил, что безопасного алкоголя в принципе не существует Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным алкогольным напитком для мужчин из-за содержания фитоэстрогенов, которые подавляют выработку тестостерона, важного для либидо и потенции.