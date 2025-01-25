Назван самый вредный алкогольный напиток для мужчин

Врач Рахимов отметил, что безопасного алкоголя в принципе не существует Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным алкогольным напитком для мужчин из-за содержания фитоэстрогенов, которые подавляют выработку тестостерона, важного для либидо и потенции.
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