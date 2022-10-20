Пресса США: В случае победы республиканцев на выборах с финансированием Украины могут возникнуть проблемы

В США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс. Менее чем за три недели до этого события в США проводятся статистические выкладки в плане рейтинговых очков у партий-претендентов.
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