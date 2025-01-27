Бывший кандидат в канцлеры ФРГ назвал позором ситуацию вокруг празднования годовщины освобождения Освенцима без России

Бывший кандидат в президенты ФРГ Макс Отте прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения нацистского концлагеря в польском Освенциме.
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