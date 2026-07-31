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Смоленская Газета

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«Смоленскэнерго» информирует о проведении плановых ремонтных работ в августе 2026 года

«Смоленскэнерго» информирует о проведении плановых ремонтных работ в августе 2026 года

В случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

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