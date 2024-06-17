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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Три квантовых компьютера, NVIDIA DGX Quantum, немножко HPC и облако: в Израиле открыт у...

Три квантовых компьютера, NVIDIA DGX Quantum, немножко HPC и облако: в Израиле открыт у...

Три квантовых компьютера, NVIDIA DGX Quantum, немножко HPC и облако: в Израиле открыт уникальный центр квантовых вычислений IQCCСтартап Quantum Machines, разработчик систем управления квантовыми компьютерами, открыл Израильский центр квантовых вычислений (Israeli Quantum Computing Center, IQCC).

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