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Царьград

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"Вы не поверите": Самое эффективное средство ПВО назвал конструктор беспилотников

"Вы не поверите": Самое эффективное средство ПВО назвал конструктор беспилотников

Самое эффективное средство ПВО назвал конструктор беспилотников Дмитрий Кузякин: "Вы не поверите". Он объяснил специфику противодействия сегодняшним дешёвым БПЛА: "Угрозы сменяются очень быстро, в том числе с упреждением".

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