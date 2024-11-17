МИД Ирана опроверг сообщения о встрече Илона Маска с постпредом Ирана в ООН

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг ложные сообщения американских СМИ о встрече американского миллиардера Илона Маска с постпредом Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) Амиром Саидом Иравани в Нью-Йорке.
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