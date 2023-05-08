Не видите над Рейхстагом украинский флаг? А он там есть!

Война флагов: НАТО готовит на День Победы в Берлине грязную провокацию Андрей Захарченко Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Тимофей Борисов «Просвещенные» потомки строителей III Рейха из собственных «толерантных» соображений безопасности и «в целях обеспечения достойной памяти павших воинов Советской Армии», в пятницу, 5 мая, запретили было на 8−9 мая, в дни празднования нашей Победы над их дедами-отцами в местах основных массовых гуляний наших соотечественников (а они там реально массовые, как в Москве на Поклонной горе) — в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде — флаги СССР, России, Белоруссии, а также «военные и маршевые песни» и прочую атрибутику, включая георгиевские ленточки, которая может ассоциироваться с «путинской Россией».