Известный шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща — поджарка. Я с ним не согласна

Более 30 лет готовлю щи, борщи, солянки и никогда бы не подумала, что делаю что-то не так. Вот мне интересно, как и кто учит современных поваров? То один заявляет, что лук в фарше не нужен, а вот второй — что в борщах лишней является поджарка.