Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Виктор Гайдуков

Безответственность, безответственность и ещё раз безответственность всех и вся и на всех уровнях приводит к равнодушию и нежеланию проявлять инициативу, а этим пользуются люди, которые ни разу не считают себя гражданами России, Россия для них место рождения и место зарабатывания денег, а их дети учатся, а зачастую и живут в Лондонах и Парижах. А есть ещё и такие, которые если и устраивают реформы, то только по рекомендациям с Запада. Ну когда и кто у нас в России, за последние 35-40 лен, ответил за то, что не выполнил поставленных Путиным программных задач? Отвечаю, а никто! Проводят оптимизации, разрабатывают учебные программы, внедряют в умы студентов и школьников чуждые нам идеологемы Запада, то есть ведут неприкрытую борьбы с нашей государственностью и что? Кого и когда за это наказали? Ну обсудили, иногда даже указали на ошибки, а воз и ныне там! За каждым фактом нарушения, упущения и неисполнения стоит конкретный человек, имеющий фамилию, имя и отчество. Народ хочет знать своих "героев". И это не только чиновники, но и депутаты всех уровней. Окопались, придавили тех, кто не согласен с их методами, установили кучу ненужной и не о чём не говорящей отчётности, отвлекая таким образом массу сознательных и умных людей от дела и убивая в них инициативность и почивают на лаврах. Хочется понять, доколе? Может быть до выборов? Или подождём окончания СВО?