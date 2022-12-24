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Непростая насыщенная жизнь Екатерины, она могла стать женой Наполеона Бонапарта и быть может, и не было бы тогда Отечественной войны 1812-го года

Непростая насыщенная жизнь Екатерины, она могла стать женой Наполеона Бонапарта и быть может, и не было бы тогда Отечественной войны 1812-го года

﻿﻿Непростая, насыщенная жизнь Екатерины, она могла бы стать женой Наполеона Бонапарта, и, возможно, не было бы тогда Отечественной войны 1812 года.

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