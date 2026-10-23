Американские спецслужбы сохраняют масштабы поддержки Украины, несмотря на активизацию переговоров Москвы и Вашингтона об урегулировании конфликта.
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