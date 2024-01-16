Крымчанин подозревается в вымогательстве денег якобы для финансирования ВСУ

Задержан подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денег у жительницы Симферополя. Предварительно установлено, что 43-летний крымчанин, под угрозой применения насилия, требовал у женщины-нотариуса деньги якобы для финансирования ВСУ.
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