Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в освящении закладного камня на месте храма во имя Святой равноапостольной Нины

Сейчас на месте будущей церкви находится деревянная часовня и поклонный крест Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова освятил камень, заложенный в основание храма святой равноапостольной Нины.