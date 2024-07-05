Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в освящении закладного камня на месте храма во имя Святой равноапостольной Нины

Сейчас на месте будущей церкви находится деревянная часовня и поклонный крест Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова освятил камень, заложенный в основание храма святой равноапостольной Нины.
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