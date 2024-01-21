ВС РФ пошли к центру Авдеевки по ул. Соборной: Новости из Авдеевки к утру 21.01.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Наверняка я очень многого не знаю о том, что происходит в Авдеевке, с дивана много не видно. Но я не могу понять, - зачем рисковать жизнями наших Воинов, штурмуя развалины этого населенного пункта? Может быть стоило сравнять эти развалины с землей замечательными ФАБами, а потом просто "зачистить" территорию от крыс ? Это (ни в коем случае!) не совет военачальникам, принимающим решения, им виднее и понятнее, что и как делать. Это просто мысль дилетанта .