ВС РФ пошли к центру Авдеевки по ул. Соборной: Новости из Авдеевки к утру 21.01.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

Новости из Авдеевки по состоянию к утру 21 января 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в авдеевском укрепрайоне.
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