Осеннее наступление России: Штурмовые части 25-и дивизий брошены в бой

Даже эстонская военная разведка оценила успехи российских военных на тактических направлениях. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг в интервью национальному телевидению заявил, что в наступательных операциях участвуют штурмовые подразделения не менее чем 25 российских дивизий.
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