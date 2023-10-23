Осеннее наступление России: Штурмовые части 25-и дивизий брошены в бой

Даже эстонская военная разведка оценила успехи российских военных на тактических направлениях. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг в интервью национальному телевидению заявил, что в наступательных операциях участвуют штурмовые подразделения не менее чем 25 российских дивизий.