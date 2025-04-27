В 2025 году в Москве откроется минимальное за пять лет число коворкингов

Развитию сегмента мешают высокая ключевая ставка, удорожание площадей и стоимости отделки и мебели. Но основная причина - нехватка обычных офисовЧисло новых коворкингов в Москве может достигнуть пятилетнего минимума.
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