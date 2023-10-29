За «два» ответишь. Как работали учителя в СССР и что они имеют сегодня

М ММ А еще вспомнить про колонии для малолетних преступников! Полез в драку на учителя? На неделю в колонию, где НЕ СПАТЬ ДНЕМ С 6 ДО 22, РАБОТАТЬ, УЧИТЬ, и надзиратели с резиновыми дубинками. Чтоб боялся второй раз туда попасть!

Юна Что сетовать и удивляться? Вопрос к тем кто придумал Закон «Об образовании». В школы никто никого, как в СССР, не тащит. Сами приходят. Так почему же "детки" ведут себя как скоты? Ведь полицейских при исполнении нельзя оскорблять и тем более нападать на них. А почему учителя подвергаются таким унижениям???