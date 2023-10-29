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Медвежий угол

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За «два» ответишь. Как работали учителя в СССР и что они имеют сегодня

За «два» ответишь. Как работали учителя в СССР и что они имеют сегодня

«Знания у нас дают бесплатно». – «Бесплатно… И много дают?» – «На жизнь хватит».  Так говорил самый прославленный киноучитель страны Нестор Петрович в известной отечественной комедии.

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Комментарии
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М
ММ
А еще вспомнить про колонии для малолетних преступников! Полез в драку на учителя? На неделю в колонию, где НЕ СПАТЬ ДНЕМ С 6 ДО 22, РАБОТАТЬ, УЧИТЬ, и надзиратели с резиновыми дубинками. Чтоб боялся второй раз туда попасть!
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1 д.
Юна
Что сетовать и удивляться? Вопрос к тем кто придумал Закон «Об образовании». В школы никто никого, как в СССР, не тащит. Сами приходят. Так почему же &quot;детки&quot; ведут себя как скоты? Ведь полицейских при исполнении нельзя оскорблять и тем более нападать на них. А почему учителя подвергаются таким унижениям???
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1 д.
VG
Vasily Golov
С 1940 по 1956г было платное среднее,средне-техническое и высшее образование. Учителя с учениками не церемонились.Линейка и ладонь в ход шли.Второгодники были,без аттестата были.Наш класс 28 чел.4 поступили в институты,4 в военные училища. Просто в городе 3 ВУЗа.Средних школ 3 мужских + 2 женских.7 семилетних.После института  не куда хочешь пойти работать,а куда пошлют.И зарплаты в начале зависели от уровня предприятия.90-120 руб оклад. Создавали,воспроизводили импортное. Отраслевые НИИ создавали новое.Импорта не было.Запад знал,что воспроизведут в СССР. Но не было НИИ для бытовой техники. Один дефицит.Холодильник ЗИЛ создали на автозаводе,Саратов- авиазаводе,Ока-6 - оружейном. Скороварке на п/я,ныне НПО &quot;Энергия&quot;.И ныне живем на импортной бытовой технике.Не кому такой ерундой заниматься.
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1 д.

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