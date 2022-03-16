Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...
  • Mikhail Stepanov
    Что, обезьяна черножопая, в хохлы перекрестился?«Бостон» вывел из...
  • моряк океанский
    Провалился в НХЛ, провалился на Олимпиаде в Пекине, какие ещё надежды он может оправдать!Оскар Линдберг: «...

Кудашов о Ефремове в 1-м звене на ЦСКА: «Может хорошо сыграть и в обороне, и в атаке. Задача одна – забивать и не пропускать»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о новой роли Владислава Ефремова. 17 марта команда начнет серию 1/4 финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх