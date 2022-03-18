Культуромания

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Елена
    украинцы как стадо шакалов набросились на Россию и россиян лишь бы оправдать себя и не признавать свои ошибкиПевца Игоря Левче...
  • Александр
    Браво, Иосиф!«Майкл Джексон, ч...
  • Андрей Мальцев
    "Но прокатывать фильм западная компания запретила, и сделать с этим ничего нельзя." - Зачем соблюдать правила с теми,...Додолев о запрете...

Умерла актриса из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Наталья Назарова

Умерла актриса из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Наталья Назарова

Скончалась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова. Актриса, известная по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино», скончалась 17 марта, передает Союз кинематографистов России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх