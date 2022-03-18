Умерла актриса из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Наталья Назарова

Скончалась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова. Актриса, известная по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино», скончалась 17 марта, передает Союз кинематографистов России.
Скончалась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова. Актриса, известная по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино», скончалась 17 марта, передает Союз кинематографистов России.
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