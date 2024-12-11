Регионы УрФО выполнили цели нацпроекта по переселению из аварийного жилья

Все субъекты Уральского федерального округа завершили выполнение задач национального проекта «Жилье и городская среда», связанных с расселением аварийного жилищного фонда, рассказали в пресс-службе Фонда развития территорий.
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