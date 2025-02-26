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Царьград

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Депутат Гаврилов напомнил о праве ребёнка продавать квартиру с 14 лет

Депутат Гаврилов напомнил о праве ребёнка продавать квартиру с 14 лет

Для участия в сделке с недвижимостью несовершеннолетнего требуется наличие определённых документов, пояснили в Госдуме.

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