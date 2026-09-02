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Маргарита Глушко обвинила Павла Дурова в домашнем насилии: суд США отклонил её иск

Маргарита Глушко обвинила Павла Дурова в домашнем насилии: суд США отклонил её иск

Маргарита Глушко, которая несколько лет преследует основателя Telegram Павла Дурова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подала на него иск в суд США.

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