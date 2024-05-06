Сергей Лавров указал на "пещерную русофобию" президента Франции

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для телеканала АТ критически высказался в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняя его в проявлении чрезмерной русофобии, которую Лавров окрасил как “пещерную”.
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