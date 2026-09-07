Options Blueprint [Int]: Balancing Upside With Nearby Resistance E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! traddictiv Direction Is Only Half of the Decision A bullish chart does not automatically imply that the most distant bullish target should determine the trade.
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