Avia.pro - СМИ В обычный день, когда мы заняты работой, учебой или домашними делами, многим из нас приходится пользоваться общественным транспортом.
Русский мужик поставил на место иностранного водилу, который отказывался принимать оплату картой. Все быстро решилось
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Автобус с неработающим валидатором не должен выходить на линию. А проверять валидаторы должны контролёры.
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15 час.
ВП
Вероника Пропись
Мне однажды зимой после рабочего дня пришлось выйти из маршрутки по причине того, что не работал валидатор и я не могла оплатить проезд. Был сильный снегопад, а я искала банкомат, чтобы снять наличные. Никогда не забуду усталость, метель и наглость водителя. Хорошо, что автор поднял эту тему. Часто приходится наблюдать, как при неработающем валидаторе водитель требует оплату наличными или требует покинуть транспорт. При этом утверждает, что причина в том, что карта неисправна или на ней нет денег. А на самом деле нечестный налогонеплательщик просто складывает деньги в свой карман.
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6 час.
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