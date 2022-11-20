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Андрей Мостовой: «Россия не «возила вату» – отдавалась на 100%. Но матчи неудачные»

Андрей Мостовой высказался о сухих матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном. – Болельщики недовольны, что вы «возили вату».

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