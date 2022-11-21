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“Налицо попытка уклониться от срочной военной службы”: Меликов распорядился проверить причины неявки в военкоматы детей дагестанских чиновников

Проверить причины неявки в военкоматы детей чиновников Дагестана поручено проверить, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меликов.

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