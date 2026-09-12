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Царьград

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Бесплатная проверка здоровья, спорт и праздник: челябинцев зовут на "Розовый забег"

Бесплатная проверка здоровья, спорт и праздник: челябинцев зовут на "Розовый забег"

В Челябинске пройдёт благотворительный забег, приуроченный к международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы, который называют "Розовым октябрём".

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