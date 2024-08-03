На фоне возможной атаки Израиля со стороны Ирана США переместили в регион часть своих военно-морские силы и привели в боевую готовность дислоцирующиеся в регионе.
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На фоне возможной атаки Израиля со стороны Ирана США переместили в регион часть своих военно-морские силы и привели в боевую готовность дислоцирующиеся в регионе.
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