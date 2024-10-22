В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии

В Казань для участия в начинающемся сегодня саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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