Выпуск новостей в 09:00 от 23.10.2024

Смотрите в этом выпуске: на саммите БРИКС состоится заседание лидеров стран, впервые после расширения объединения; в первый день работы саммита БРИКС Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч; ночью в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера; военные, которые участвовали в боях за Михайловку, рассказали, как.
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