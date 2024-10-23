Выпуск новостей в 09:00 от 23.10.2024

Смотрите в этом выпуске: на саммите БРИКС состоится заседание лидеров стран, впервые после расширения объединения; в первый день работы саммита БРИКС Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч; ночью в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера; военные, которые участвовали в боях за Михайловку, рассказали, как.