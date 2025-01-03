Небензя заявил о миллионах беженцев в Газе и призвал прекратить огонь

Счет беженцам, вынужденным уходить из-под огня Израиля в секторе Газа, идет на миллионы, наблюдается гуманитарная катастрофа, 3 января заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
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