Астраханка в погоне за славой отдала мошенникам 32 тысячи рублей

Деньги злоумышленникам женщина передала наличными. 39-летняя жительница Советского района обратилась в полицию, после того как она и ее несовершеннолетний сын стали жертвами аферистов: с астраханкой связался неизвестный и предложил участие в детском музыкальном конкурсе.