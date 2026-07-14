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Пункт-А

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Астраханка в погоне за славой отдала мошенникам 32 тысячи рублей

Астраханка в погоне за славой отдала мошенникам 32 тысячи рублей

Деньги злоумышленникам женщина передала наличными. 39-летняя жительница Советского района обратилась в полицию, после того как она и ее несовершеннолетний сын стали жертвами аферистов: с астраханкой связался неизвестный и предложил участие в детском музыкальном конкурсе.

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